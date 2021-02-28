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فن

نانسي عجرم وحكيم ويسرا وصلاح عبد الله ينعون يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:55 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة للفنان الراحل وكتبت قائلة "‏‏البقاء لله ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

من جانبها كتبت جيهان قمري عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "‏‏‏‏‏ان لله وان اليه راجعون.. البقاء لله .. الله يرحمك يا غالي ربنا يجعل مثواك الجنة .. لن تغيب عنا لانك ذكرة خالدة في القلب والعقل.. يارب ارحمنا برحمتك".

وأعربت يسرا عن حزنها وكتبت :"‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة الأستاذ والفنان والصديق الفنان القدير يوسف_شعبان كان وسيظل قيمة كبيرة للفن.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وكتب صلاح عبد الله عبر انستجرام "‏‏‏‏‏من سنتين وشهرين وفي حفل قنوات النيل،دنيا وإيمي شدوني عشان أقعد معاهم وأول ماشفته قمت وقلتلهم هروح أسلم عالأستاذ قالولي خدنا معاك والنبي وكان اللقاء الأخير ياسيدي أرجوكم الفاتحة والدعاء للجميل الأصيل الكبير القدير المحسن الممتاز الرائع العملاق الفنان #يوسف_شعبان".

بينما كتب احمد فاروق الفيشاوي: "‏‏‏خبر محزن جداََ، البقاءلله في الفنان العظيم يوسف شعبان".

ونعي المطرب حكيم قائلًا "‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله فى وفاة يوسف شعبان".

وودعت غادة عبد الرازق الفنان الراحل قائلة "‏ انا لله وانا آلية راجعون الفنان القدير#يوسف شعبان اللهم ما ارحمة وثبته عند السؤال ياااااارب بحق الايام المفترجة الى احنا فيها وارحمنا جميعا احياء او اموات 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😞😞😞".


بينما كتبت الفنانة نانسي عجرم"‏‏‏‏‏وداعًا ‎#يوسف_شعبان.. ستبقى دومًا في ذاكرة الفن العربي🙏🏻".

وكتب الإعلامي أسامة كمال "‏‎#أسامة_كمال: وفاة ‎#الفنان العظيم ‎#يوسف_شعبان خبر حزين علينا كلنا .. 50 سنة فن .. فقدناه وهنفتقده .. وداعا ‎#يوسف_شعبان".

ونشرت سمية الخشاب صورة للفنان الكبير وكتبت "‏الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمه الله ،ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته امييين ،كل العزاء والمواساه لاسرته وجمهوره الكبير".

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان". 

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