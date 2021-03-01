وحدة تكافؤ الفرص انتصار جديد للمرأة المصرية.. وزارة التخطيط تبدأ الخطوات.. وقومي المرأة: خطوة جريئة ونتمنى تعميمها.. وخبراء: المرأة أقل فسادا ولابد أن تتولى مناصب قيادية

رانيا يحيى:تفعيل وحدة تكافؤ الفرص خطوة جريئة من وزيرة التخطيط ونتمنى تعميمها

رباب عبده: المرأة أقل فسادا من الرجل فلابد أن تتولى مناصب قيادية

مايا مرسي: المرأة المصرية تحصد المزيد من الإنجازات





تختص وحدة تكافؤ الفرص بإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وقامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بتفعيل الوحدة فى الوزارة...





قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى المرأة أن وحدات تكافؤ الفرص موجودة فى كل الوزارات وما يتم الآن هو تفعيلها وهذه خطوة إيجابية وفى صالح المرأة المصرية.





وأضافت" يحيى" نفتخر بالوزيرة الدكتورة هالة السعيد بعد أن تم اختيارها أفضل وزيرة لهذا العام على المستوى العربي وهذا شئ مشرف نفتخر بها و بإنجازاتها وعطائها، سواء على المستوى العلمى كأستاذة جامعية أوعلى مستوى الوزارة لأن وزارة التخطيط وزارة هامة وصعبة.





وأشارت عضوة المجلس القومى المرأة أن تفعيل وزيرة التخطيط لوحدات تكافؤ الفرص هى خطوة جريئة منها لتعطى المرأة حقها فى العمل، ونتمنى أن كل الوزارات تنهج هذا النهج، وتصبح الوحدات مفعلة وأن تكون وسيله لدعم المرأة في ظل قياده سياسيه داعمة للمرأه رغم التحديات طوال الوقت.





ولفتت أن المرأة المصرية استطاعت فى السنوات الأخيرة أن تحصل على بعض حقوقها وأن تصل لأعلى المناصب وأنها استطاعت أن تثبت كفاءة كبيرة فى العمل لذلك من حقها أن تحصل على المساواة فى الفرص والأجور .





وفى سياق متصل أشادت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بتفعيل وحدة تكافؤ الفرص فى وزارة التخطيط واتمنى أن تتواجد في كل المؤسسات الحكوميه وكل القطاع الخاص.





وأضافت "عبده" أن الدكتورة هالة السعيد تبلى بلاءا حسنا فى وزارة التخطيط وتم اختيارها أفضل وزيرة على المستوى العربي وهى تهتم بإعطاء المرأة حقها .













وأشارت أن وحدة تكافؤ الفرص هى تفعيل وتطبيق لنص الماده 11 من الدستور التى تساوي المرأه في مجال العمل وأكدت أنه لابد من وجود فرص حقيقية للمرأة فى الحياة العمليه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والمجالس النيابيه وهو تطبيق لمواد الدستور على أرض الواقع .





ونوهت لضرورة مشاركة المرأة بشكل فعلى على أرض الواقع ودراسة المشكلات التى تعانى منها المرأة داخل المؤسسات أهمها المساواة فى الأجور لأن المرأة تعمل عدد ساعات أكبر ولابد من توفير فرص العمل المناسبه لتستطيع الموازنة بين العمل ورعايتها لأسرتها والقضاء على التحرش وتوفير بيئة عمل آمنة.





وأكدت على حقها فى تولى المناصب القيادة حيث أنها أثبتت أنها أقل فسادا بالنسبة الرجل فهى الأكثر إخلاصا،

فلابد من تطبيق أهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 التى أتت من وعى الإراده السياسيه بأهميه دور المرأة في جميع المحافل فهى دائما فى المقدمة فى كل المناسبات الوطنيه والاستحقاقات الانتخابيه.





وأشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 9 لسنة 2021 بانشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.





حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن بالإضافة إلى وحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها و إيجاد حلول لها .





مؤكدة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة و المساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .





وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من وإنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة وتدعمها.



