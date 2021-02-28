بعد 65 دقيقة.. ميلان يتقدم على روما 2 – 1

تتواصل الإثارة في قمة ميلان وروما والمقامة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.









ومرت 65 دقيقة من زمن اللقاء وتشير النتيجة لتقدم ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.











أحرز فرانك كيسييه هدف ميلان الأول من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، وعادل جوردان فيريتو النتيجة لروما في الدقيقة 50، ثم تقدم أنتي ريبيتش مجددا لصالح الروسونيري في الدقيقة 58.











وأُلغى هدفان لصالح ميلان في أول ربع ساعة بداعي التسلل، كما أهدر زلاتان إبراهيموفيتش انفرادا ليضيع على فريقه فرصة التقدم في نتيجة اللقاء.











كما ألغى حكم اللقاء، هدفا لروما في الدقيقة 28 سجله اللاعب الأرميني هنريك ماختياريان بعدما احتسب ضربة حرة لميلان داخل منطقة الجزاء.











ويلعب ميلان المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 49 نقطة.











بينما يحتل روما المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة بجدول ترتيب الدوري.