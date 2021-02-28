أثاروا الغضب على السوشيال ميديا.. أطفال مصريون يتحدثون عن حبهم لإسرائيل

في ادّعاءات صادمة، شكّل مجموعة من الأطفال، يقال إنهم مصريو الجنسية، علامة "داود" الإسرائيلية، حيث نشرت صفحة "إسرائيل بتكلم عربي"، الصورة، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يعبرون عن حبهم لمصر.





دونت الصفحة الإسرائيلية، عبارات استفزازية، وكتبت في المنشور المتداول "عمر من مصر أرسل إلينا هذه الصورة وبها نجمة داود، أبرز رموز الشعب اليهودي، يجسدها مجموعة من الأطفال".





وتظهر الصورة المتداولة، مجموعة من الأطفال يشكلون علامة داود مدونا عليها "نحبكم للغاية ونتمنى زيارة تل أبيب شكرًا عمر".





فيما أثارت الصورة موجة من الغضب من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونوه البعض بأن الصورة مزيفة ولا تمثل أي أطفال مصريين، حيث أكد نشطاء التواصل أن أطفال مصر لديهم انتماء قوي لبلادهم ومزروع بداخلهم.



