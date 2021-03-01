نهاد أبو القمصان تنفعل على الهواء: «مسودة الأحوال الشخصية بترجع مصر 1000 سنة للخلف»

قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة ينقسم إلى جزئين، بحيث يكون الجزء الأول موضوعيا، ويتحدث عن الحق وتنظيم الحقوق، والجزء الثاني يكون إجرائيا حيث يعمل على اتخاذ القرارات وحل المشاكل.





وأضافت " نهاد أبو القمصان " خلال لقائها مع برنامج " حديث القاهرة " المُذاع على فضائية " القاهرة والناس"، أن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يهتم بالجزء الإجراءي تمامًا ، معقبة : " ولو مشينا بالشكل ده مش هنحل فيه حاجة".





وأشارت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى فكرة توثيق الطلاق، مضيفة أن مسودة السعودية من الناحية الإجرائية تعتمد على أن يكون الطلاق أمام القاضي ، وبعدها تُحسم كافة القضايا الإجرائية خلال 30 يوما، معقبة: "إحنا نفسنا في نص زي ده".





وتابعت "أبو القمصان" ، أن على المستوى الموضوعي، ما نُشر في الإعلام حول هذه القضية، لابد أن يُرفض تمامًا ، شكلًا وموضوعًا، مضيفة أن الصياغة ضعيفة للغاية، معقبة: "عاملة زي ما يكون درس مقدم لطلاب في الصف الثاني بكلية الحقوق أو كلية الشريعة".





وأكملت، أن مناقشة هذه الفكرة تحتاج إلى صياغة الإمام محمد عبده في عام 1920، معقبة: "مسودة قانون الأحوال الشخصية دي بترجع مصر 1000 سنة للخلف".