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أخبار العالم

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:41 ص
اليابان تتسلم الدفعة
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر ا
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ا ش ا
وصلت الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى اليابان اليوم الاثنين، حيث تستعد البلاد لتوسيع حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشحنة -التي تتكون من 526 ألفا و500 جرعة- وصلت إلى مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو قادمة من بلجيكا.

وأفادت الحكومة اليابانية بأنه من المقرر أن تستلم 66ر2 مليون جرعة خلال شهر مارس الجاري، بما في ذلك الشحنة التي وصلت اليوم.

وأوضح تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم في اليابان أن الحكومة تهدف إلى إيصال الجرعات اللازمة لتطعيم أكثر من 40 مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين المسنين وإلى الحكومات المحلية بحلول نهاية يونيو المقبل.

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