تنفيذ إزالات فى المهد لأعمال بناء مخالفة بالأقصر

اعلن ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر انه في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، رصدت الاجهزة التنفيذية بقرية النمسا حالة شروع في بناء بعمل شدة خشبية لدور اول بمنطقة القرايا التابع لمجلس قروى النمسا على مساحة 100م دون سند من القانون.









وعلى الفور تم وقف الاعمال ومصادرة الاخشاب والاسمنت ، وتم تحرير محضر بالواقعة.





كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وعدم التهاون مع المخالفين.



