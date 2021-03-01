ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ إزالات فى المهد لأعمال بناء مخالفة بالأقصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
اعلن ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر انه في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر،  رصدت الاجهزة التنفيذية بقرية النمسا حالة شروع في بناء بعمل شدة خشبية  لدور اول بمنطقة القرايا التابع لمجلس قروى النمسا على مساحة 100م دون سند من القانون. 


وعلى الفور تم وقف الاعمال  ومصادرة الاخشاب والاسمنت ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  ، وعدم التهاون مع المخالفين.

ومن جانب اخر كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم رصد تشوينات طوب لبن وتشوينات لزوم تصنيع الطوب بقرية البعيرات وتمت الازالة الفورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحضور كل من نائب رئيس المدينة،  ورئيس القرية، ومندوب الادارة الزراعية، والادارة الهندسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية

حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور

إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور

إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالشرقية

ترشيحاتنا

التعليم تلزم طلاب أولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور بكل جلسة امتحانية

تطورات خطيرة.. أول تعليق من الحشد الشعبي بعد القصف الأمريكي لقواته بسوريا

إعلان صباحي مهم لمنظمة الصحة العالمية

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على شيفيلد الأحد

السر وراء تربح شركات السيارات الكهربائية من مركبات البنزين

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو