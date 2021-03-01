تنفيذ إزالات فى المهد لأعمال بناء مخالفة بالأقصر

اعلن ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر انه في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، رصدت الاجهزة التنفيذية بقرية النمسا حالة شروع في بناء بعمل شدة خشبية لدور اول بمنطقة القرايا التابع لمجلس قروى النمسا على مساحة 100م دون سند من القانون.
وعلى الفور تم وقف الاعمال ومصادرة الاخشاب والاسمنت ، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وعدم التهاون مع المخالفين.
ومن جانب اخر كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
تم رصد تشوينات طوب لبن وتشوينات لزوم تصنيع الطوب بقرية البعيرات وتمت الازالة الفورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحضور كل من نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومندوب الادارة الزراعية، والادارة الهندسية.