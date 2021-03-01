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حوادث

مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الإسماعيلية السويس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:16 ص
حادث طريق الاسماعيلية
حادث طريق الاسماعيلية
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انجي هيبة
قالت مصادر طبية إنه تم نقل المصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي إلي مستشفي السويس العام.

أوضحت المصادر  أن ٣ من المصابين في حالة خطرة وأنه جاري تجهيزهم لدخول غرفة العمليات، فيما يجري الأطباء التحاليل والاشعات لباقي المصابين للاطمئنان علي صحتهم.

وكشفت المصادر أن سيارات الإسعاف نقلت 11 شخصا مصابون بكسور مختلفة واشتباه بارتجاج ونزيف داخلي الي المستشفى فيما تم التحفظ علي السيارات في الحادث.

وقالت مصادر أمنية: إن رجال الشرطة أعادت فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات بعد نقل المصابين بالإسعاف.

وأشارت المصادر إلي أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي وسيارة ربع نقل قرب منطقة جنيفة علي الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والسويس.
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