ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنمو 449%.. مصر لصناعة الكيماويات تحقق 93 مليون جنيه أرباح خلال 7 أشهر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:17 ص
مصر للصناعات الكيماوية
مصر للصناعات الكيماوية
Advertisements
علياء فوزى
كشف مجلس إدارة شركة مصر لـــ صناعة الكيماويات،التابعة للقابضة لصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 449 %.

وقالت الشركة ، إنها سجلت صافي ربح بلغ 92.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 16.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا:
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى 72 مليون جنيه خلال 5 أشهر

19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

مصر لصناعة الكيماويات تربح 82 مليون جنيه خلال 6 أشهر

النيل للأدوية تحقق 39 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

58 مليون جنيه صافى أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

عقب تراجعه 17 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

عميد معهد القلب السابق يقدم روشته غذائية لـ تجنب تصلب الشرايين

حرب التصريحات تشتعل.. أول تعليق من إيران على اتهام نتنياهو لها بضرب السفينة الإسرائيلية

أديس أبابا غاضبة.. إثيوبيا ترد على أمريكا بعد إدانتها للأوضاع في تيجراي

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

اعلامي لبناني: أمن السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية وعلينا توحيد الصفوف

Advertisements

الذهب ينهار.. خسائر فادحة بالمعدن الأصفر ومفاجأة في أسعار اليوم 1-3-2021

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

بالصورة .. طالبة تنتهي من حل امتحان انجليزية اولى ثانوي كاملا في دقيقة و 44 ثانية

3 أنواع أبليكيشن.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل

هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور