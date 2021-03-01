بنمو 449%.. مصر لصناعة الكيماويات تحقق 93 مليون جنيه أرباح خلال 7 أشهر

كشف مجلس إدارة شركة مصر لـــ صناعة الكيماويات،التابعة للقابضة لصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 449 %.
وقالت الشركة ، إنها سجلت صافي ربح بلغ 92.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 16.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
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وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.