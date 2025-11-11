مشاركة إيجابية في قنا باليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

قال بسام عبدالحميد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قنا، إنه تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفقما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الأجواء داخل اللجان تسودها حالة من النظام والانضباط، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح عبدالحميد أن المشاركة جاءت إيجابية من مختلف فئات المجتمع، حيث شهدت اللجان حضورًا مميزًا من كبار السن والشباب والمرأة القنائية، ما يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مضيفا أن هناك التزامًا تامًا من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للناخبين لضمان سير التصويت بسلاسة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بمحافظة قنا لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات من شأنها تعطيل سير العملية الانتخابية حتى الآن، لافتا إلى أن اليوم الأول شهد تنوعًا واضحًا في المشاركة، ما يؤكد حرص المواطنين على التعبير عن إرادتهم بحرية ومسؤولية.