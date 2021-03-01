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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية والعربية اليوم الاثنين 1-3-2021، وفقا لاخر تحديث،وسجل سعر الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.90 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.81 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الين الياباني 14.68 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع،والفرنك السويسري 17.23 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع،واليوان الصيني 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع 

وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.66 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع. 

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