على ظهر حمار.. تطعيم ولد ضد شلل الأطفال في الحملة القومية بالإسماعيلية

حرصت الفرق الطبية المتحركة بصحة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، علي إجراء جولات مكوكية، بالقري والمراكز والنجوع، والاماكن البعيدة عن التغطية الطبية، للوصول للاطفال المستحقين والمستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، والتي تشهدها المحافظات، بداية من امس الاحد، وعلي مدار 4 ايام.





واستوقف المشاركون في الفرق الطبية، الاطفال والاهالي، بالشوارع، كما طرقوا ابواب الوحدات السكنية، بحثا عن المستحقين.





وفي مركز ومدينة ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، استوقفت احدي الفرق الطبية، طفلا كان برفقة والده، علي ظهر "حمار"، للتنقل بين الشوارع، وقامت بتطعيمه، وذلك في اطار التسهيلات التي تمنحها وزارة الصحة للوصول الي جميع الاطفال المستحقين علي مستوي الجمهورية، كما تم تطعيم الاطفال داخل التوك توك ببعض القري.





من جانبه، إعلن الدكتور علي حطب، وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مشاركة 625 فريق مدرب، وهو إجمالي الفرق الطبية المشاركة في الحملة بالمحافظة، مشيرا إلي أن المستهدف في الحملة، هو 231433 طفل من المصريين وغير المصريين، من عمر يوم الي خمس سنوات.





وأشار حطب، في تصريحات خاصة، إلى حرص وزارة الصحة، علي تنظيم حملات وقائية ضد مرض شلل الاطفال، بالطعم احادي التكافؤ نمط 2، لاستمرار المحافظة علي خلو مصر من المرض، ولمواجهة إحتمال وفادة الفيروس البري للمرض، والذي لا يزال ساريا في بعض البلدان، وذلك عن طريق رفع مناعة الاطفال ضد المرض.





وأضاف حطب، أنه يتم التطعيم في الريف والمدن بفرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات، واخري متحركة من شقة لشقة، لافتا الي مواعيد عمل الفرق المتحركة من 8 صباحا وحتي 5 عصرا، والفرق الثابتة من 8 صباحا وحتي 8 مساء.





وشهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، رافقه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من مركز طب الاسرة بحي السلام.





وحرص المسئولين على توزيع البلالين ولعب الاطفال، على الأطفال اثناء التطعيم، لإزالة الرهبة أو الخوف.





وانطلقت فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات للاطفال المصريين وغير المصريين، اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة 4 أيام.





و أكدت الدكتورة نسرين يوسف، مدير الطب الوقائى بمحافظة الإسماعيلية، أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية.