موظفة ببريد كفر شكر تتهم زميلها بمحاولة سرقة شيك والاعتداء عليها بالضرب



وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين موظف وزميلته، بسبب فتح الأول مظروف ادعت أن به شيك، وعندما شاهدته زميلته نهرته واتهمته بمحاولة سرقة الشيك من المظروف، فاستشاط الأول غيظا، وتشاجر معها مدعيا أنه لم يقدم على السرقة، ونشبت بينهما مشاجرة بالمكتب، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين الاثنين.



وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ بوجود مشاجرة بين موظف وزميلته في مكتب بريد الشقر دائرة مركز كفر شكر.