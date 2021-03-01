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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور
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