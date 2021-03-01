السجن 7 سنوات لـ 9 متهمين انتحلوا صفة مأموري الضبط القضائي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال 9 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي لسرقة المواطنين في البساتين ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد جابر بوفاته.
واوضح امر الاحالة قيام المتهمين عمرو إ، أمين شرطة بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية، ورضا م، تاجر سيارات، وحمادة عبد الودود، ، سائق، وأحمد ج، عامل، وحازم م، مستخدم خاص، ومدحت م، موظف سابق بالقوى العاملة، وأحمد ي ، وأيمن ي وأحمد ا ومحمد ا بسرقة المنقولات والمبلغ المالي للمجني عليهما محمد القطاط وحسين جبر الله بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما.
واشار امر الاحالة، بأن اقتحموا عليهما سيارة الأول واقتادوهما عنوة داخل سيارة خاصة بهم ثم كالوا لهما ضربات عدة وهددوهما بسلاح ناري مسدس وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وقبضوا على المجني عليهما وتداخلوا في وظيفة عمومية مأموري ضبط قضائي بأن أجروا عملا من مقتضياتها، وإخفاء الأموال لدى المتهمة سحر المرسي.