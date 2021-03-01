ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن 7 سنوات لـ 9 متهمين انتحلوا صفة مأموري الضبط القضائي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:18 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
Advertisements
رامى المهدي - احمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال 9 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي لسرقة المواطنين في البساتين ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد جابر بوفاته.

واوضح امر الاحالة  قيام المتهمين عمرو إ، أمين شرطة بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية، ورضا م، تاجر سيارات، وحمادة عبد الودود، ، سائق، وأحمد ج، عامل، وحازم م، مستخدم خاص، ومدحت م، موظف سابق بالقوى العاملة، وأحمد ي ، وأيمن ي  وأحمد ا  ومحمد ا  بسرقة المنقولات والمبلغ المالي للمجني عليهما محمد القطاط وحسين جبر الله بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما.

واشار امر الاحالة، بأن اقتحموا عليهما سيارة الأول واقتادوهما عنوة داخل سيارة خاصة بهم ثم كالوا لهما ضربات عدة وهددوهما بسلاح ناري مسدس وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وقبضوا على المجني عليهما وتداخلوا في وظيفة عمومية مأموري ضبط قضائي بأن أجروا عملا من مقتضياتها، وإخفاء الأموال لدى المتهمة سحر المرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور