السجن 7 سنوات لـ 9 متهمين انتحلوا صفة مأموري الضبط القضائي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال 9 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي لسرقة المواطنين في البساتين ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد جابر بوفاته.





واوضح امر الاحالة قيام المتهمين عمرو إ، أمين شرطة بالإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية، ورضا م، تاجر سيارات، وحمادة عبد الودود، ، سائق، وأحمد ج، عامل، وحازم م، مستخدم خاص، ومدحت م، موظف سابق بالقوى العاملة، وأحمد ي ، وأيمن ي وأحمد ا ومحمد ا بسرقة المنقولات والمبلغ المالي للمجني عليهما محمد القطاط وحسين جبر الله بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما.



