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أخبار البلد

سبب الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. والصحة: التطعيم يوفر99% حماية من الفيروس

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
 قال الدكتور إسلام عنان،استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا التي تأخذ علي جرعتين، مثل سينوفارم الصيني، تكون الاولي جرعة مبدأية والثانية جرعة منشطة.

وأكد عنان، في تصريحات لـ صدي البلد، أن فاعليه اللقاح تبدا بإنتاج اجسام مضادة من الجسم، ليكون ذاكره تهاجم الفيروس بالمستقبل، تأخذ حوالي 10 او 12 يوم، وذلك من الجرعة الأولي وفي تلك الفترة من الممكن ان تحدث إصابة.

وأوضح عنان، ان الجرعة الاولي تكون للجسم مناعة جيدة ولكن ليست 100٪.وعند حدوث إصابة تكون بسيطة او متوسطة، ولن تأتي حادة بعد الجرعة الأولي.

واضاف، ان بعد الجرعة الثانية في حدود 10 او 12 يوم يمكن الإصابة بكورونا من خفيفة الي متوسطة، واحتمالية الإصابة بعد اخذ الجرعة الثانية تكون أضعف وبشكل كبير.

وأشار إلي أن، اللقاح نفسه لا يسبب مرضا او عدوي بفيروس كورونا مرة أخري.

أفاد عنان، ان الإصابات التي تحدث بعد أخذ اللقاح، تكون بسبب الإصابة قبل اخذ التلقيح وذلك وارد جدا، اللقاح يقي الإنسان من الإصابات الحادة و الوفيات وهذا الهدف الأهم اللقاح.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، أن لقاح "سينوفارم" الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨ عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.
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