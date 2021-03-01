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فريدة الشوباشي : الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية اعتبارها

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:46 م
فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى
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ريهام فيكتور
قالت النائبة فريدة الشوباشى ، إن منصبها كأقدم سيدة فى الجهة التشريعية المصرية يعد تكريما و تشريفا ، لافتة إلى أنه كان من المستحيل دخل السيدة المصرية البرلمان فى العقود السابقة إلا برجل بتفكير ووطنية الرئيس السيسى.

وأضافت " الشوباشي  ، خلال كلمتها المذاعة برنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع بفضائية صدى البلد ، أن الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية اعتبارها ، بالنسبة لمصر وليس للمرأة.

وأشارت النائبة فريدة الشوباشى ، إلى أن صلاح جاهين أكد ان:" البنت زى الولد ماهيش كمالة عدد " ، منوهة إلى أنه من الناحية السياسية هذا تشريف للمرأة المصرية بشكل عام .

وتابعت  النائبة فريدة الشوباشى ،  " حسيت ان ربنا كرمنى انى اكون اكبر سنًا فى رئاسة البرلمان  "، معبرة أن :" كل يوم وكل ساعة هناك تجربة إنسانية".

وأكدت أن هناك معدة فى أحد البرامج طلبت منى وضع المكياج ولكننى رفضت لان الناس تستمع إلى تاريخ وكلام فريدة الشوباشى كنموذج للشباب وليس لهذا علاقة بالمكياج.
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