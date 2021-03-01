فريدة الشوباشي : الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية اعتبارها

قالت النائبة فريدة الشوباشى ، إن منصبها كأقدم سيدة فى الجهة التشريعية المصرية يعد تكريما و تشريفا ، لافتة إلى أنه كان من المستحيل دخل السيدة المصرية البرلمان فى العقود السابقة إلا برجل بتفكير ووطنية الرئيس السيسى.





وأضافت " الشوباشي ، خلال كلمتها المذاعة برنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع بفضائية صدى البلد ، أن الرئيس السيسى أعاد للمرأة المصرية اعتبارها ، بالنسبة لمصر وليس للمرأة.





وأشارت النائبة فريدة الشوباشى ، إلى أن صلاح جاهين أكد ان:" البنت زى الولد ماهيش كمالة عدد " ، منوهة إلى أنه من الناحية السياسية هذا تشريف للمرأة المصرية بشكل عام .





وتابعت النائبة فريدة الشوباشى ، " حسيت ان ربنا كرمنى انى اكون اكبر سنًا فى رئاسة البرلمان "، معبرة أن :" كل يوم وكل ساعة هناك تجربة إنسانية".



