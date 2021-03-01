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مرأة

باستخدام مشابك الغسيل.. تخفيف الألم في أجزاء مختلفة من جسمك.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ربما لا يذهب معظم الناس إلى الطبيب لكل ألم خفيف لديهم. نعتقد عادة أنه سيمر مرة أخرى من تلقاء نفسه. ومع ذلك ، يمكنك أن تأخذ الأمور بين يديك عندما يتعلق الأمر بتقليل الألم، كل ما تحتاجه هو مشابك غسيل بسيطة ما الذي يمكنك فعله  بمشبك الغسيل لتقليل الألم. 


العلاج بالإبر
هذه خدعة تشبه في طبيعتها الوخز بالإبر. تشرح هيلين تشين لوي ، أخصائية الانعكاسات أو الخبيرة الطبية في الأذنين وردود الفعل ، أن كل أذن متصلة بالجسم بأكمله ، مما يعني أنها متصلة أيضًا بنظامك العصبي. يظهر Chin Lui في الأماكن التي يجب عليك تثبيت مشبك الغسيل فيها لتخفيف الألم. ترتبط كل نقطة من هذه النقاط الست بألم أو وجع في جزء معين من جسمك. 


عندما تضغط على هذه النقطة على أذنك ، سيقل ألمك في الجزء المقابل من جسمك بشكل ملحوظ.ونقدم لكم اماكن النقط التي يمكن ان تقلل الالم بأستخدام المشبك.


نقطة الضغط 1
الجزء العلوي من أذنك متصل بظهرك وكتفيك. ثبت مشبك غسيل في هذه البقعة المحددة لمدة دقيقة تقريبًا إذا كنت تريد تقليل التوتر في كتفيك. كرر هذا عدة مرات في اليوم لتقليل الألم.
 

نقطة الضغط 1
الجزء العلوي من أذنك متصل بظهرك وكتفيك. ثبت مشبك غسيل في هذه البقعة المحددة لمدة دقيقة تقريبًا إذا كنت تريد تقليل التوتر في كتفيك. كرر هذا عدة مرات في اليوم لتقليل الألم.


نقطة الضغط 2
نقطة الضغط الثانية متصلة بأعضائك الداخلية. بالطبع ، إذا كنت تعاني من ألم شديد في أحد أعضائك ، فعليك بالتأكيد زيارة الطبيب. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من القليل من الانزعاج أو الألم البسيط ، يمكنك تثبيت مشبك الغسيل على النقطة رقم 2. وسوف يخفف الألم.

نقطة الضغط 3
هذه النقطة مرتبطة بألم وتيبس في مفاصلك. يمكنك تخفيف هذا الألم أو الضغط عن طريق وضع مشابك الغسيل أو ببساطة الضغط على نقطة الضغط هذه.

نقطة الضغط 4
ترتبط نقطة الضغط هذه بالجيوب الأنفية والحلق. على سبيل المثال ، عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية ، فإن الضغط على نقطة الضغط هذه يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر. يمكن أن يساعد مشبك الغسيل أيضًا في تخفيف التهاب الحلق.

نقطة الضغط 5
البقعة الموجودة فوق شحمة أذنك مباشرة متصلة بعملية الهضم. يمكن أن يساعد استخدام مشابك الغسيل للضغط على هذه النقطة في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل المعدة الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت شخصًا يعاني غالبًا من مشاكل في الهضم ، فيمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة كإجراء وقائي.

نقطة الضغط 6
الجزء السفلي من أذنك هو النقطة التي تتصل باثنين من أهم أجزاء الجسم: قلبك ورأسك. من خلال الضغط على شحمة أذنك ، يمكنك تحسين صحة القلب وتخفيف الضغط غير المرغوب فيه في رأسك. يمكن أن تكون هذه الطريقة فعالة جدًا عندما يتعلق الأمر بتخفيف صداع التوتر.
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