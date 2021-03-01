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رياضة

المقاصة يستعيد لاعبه أوتشو قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:04 م
خالد أوتشو لاعب المقاصة
خالد أوتشو لاعب المقاصة
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عمرو الحلوانى



يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصرالمقاصة جهود الأوغندى خالد أوتشو لاعب الوسط خلال مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

 وتأتى عودة أوتشو بعد تغيبه عن الفريق فى المباراة الماضية أمام أشمون بكأس مصر بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم .

ويعد خالد أوتشو واحدا من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم إيهاب جلال المدير الفنى بشكل مستمر داخل تشكيل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها .

وعلى الجانب الأخر ، فشلت كل محاولات مسئولى مصر للمقاصة مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى .

وتمسك إيهاب جلال برفضه التام لفكرة تجديد التعاقد مع المقاصة فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى وتقييم التجربة بشكل تام رغم المحاولات القوية من جانب مسئولى المقاصة .

وأكد جلال فى رسالة لإدارة المقاصة أنه لا مجال للحديث عن تجديد التعاقد فى الوقت الحالى مشيرا إلى رغبته فى غلق هذا الملف فى الوقت الحالى للتركيز التام مع الفريق وإرجاء المفاوضات إلى نهاية الموسم من أجل تقييم الأمر بشكل تام .

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