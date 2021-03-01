محمود علم الدين: إعلان النتائج وبدء الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من الامتحانات





قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من كل مادة لسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء نت إجراء الامتحانات .





وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه مع الانتهاء من اخر أيام الامتحانات سيكون هناك إعلان لنتائج الامتحانات ، وئلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .





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وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج ، لافتا إلى أن طريقة إجراؤه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق .





فالجامعة تتمتع بكافة الامكانات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تقوم بتدريب الطلاب على استخدام كافة التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في العملية التعليمية ، ووجود خبرات سابقة للتعامل معها مثل استخدام المنصات الالكترونية سواء لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أو لإجراء الامتحانات من خلالها وعمل تقييمات للطلاب .





وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي بجميع كليات الجامعة ، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية تواجه الطلاب ، لافتا إلى التزام الجميع بكافة تعليمات الجامعة وتطبيقها ، والوعي بمدى أهميتها وعدم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب .