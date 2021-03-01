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تعليم

محمود علم الدين: إعلان النتائج وبدء الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:59 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من كل مادة لسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء نت إجراء الامتحانات .

وأضاف "علم الدين" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه مع الانتهاء من اخر أيام الامتحانات سيكون هناك إعلان لنتائج الامتحانات ، وئلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

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وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج ، لافتا إلى أن طريقة إجراؤه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق .

فالجامعة تتمتع بكافة الامكانات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تقوم بتدريب الطلاب على استخدام كافة التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في العملية التعليمية ، ووجود خبرات سابقة للتعامل معها مثل استخدام المنصات الالكترونية سواء لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها أو لإجراء الامتحانات من خلالها وعمل تقييمات للطلاب .

وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي بجميع كليات الجامعة ، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية تواجه الطلاب ، لافتا إلى التزام الجميع بكافة تعليمات الجامعة وتطبيقها ، والوعي بمدى أهميتها وعدم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب .
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