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أخبار البلد

نائب الإياتا الجديد بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط يتسلم مهام عمله

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تولي كامل العوضي منصبه نائبًا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط اعتبارًا من اليوم 1 مارس 2021، خلفا للمهندس محمد البكري، الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وقال العوضي: "نحن نعيش في أسوأ مرحلة يمر فيها قطاع النقل الجوي ليس فقط في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بل أيضًا حول العالم، وتكمن الأولوية القصوى في إعادة الاتصال الجوي بين الدول من خلال الفتح الآمن لحدوها وبدون القيود المفروضة على السفر، الأمر الذي يتطلب دعم الحكومات الطارئ في وضع معايير وخطط لاستئناف الخدمة بشكل منظم".

وأضاف العوضي: "لقد عززت الأزمة تصميمنا على معالجة بعض القضايا الرئيسية بما فيها خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراء تحديثات للعمليات، وإصلاح إدارة الحركة الجوية، كما سأحرص في مهمتي الجديدة على تعزيز دور الاتحاد كقوة دافعة لقطاع طيران أكثر أمانًا وموثوقية واستدامة، ولابد الإشارة إلى أن القطاع من خلال ربط الأفراد والشركات ببعضهم، يعد عاملًا محفزًا للنمو والازدهار".
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