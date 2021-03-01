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رياضة

مدير الكرة بطلائع الجيش عن مباراة الأهلي: كان لابد أن يكون حذرنا لـ 100 دقيقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش، أن الفريق قدم أداء جيد امام الأهلي أمس واقترب كثيرا من الفوز.

وأضاف المهدي في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام "، أن الاهلي فريق كبير و يجب أن تكون حذر أمامه طوال ال 100 دقيقة وليس 90 فقط، مشددا أنه أخبر اللاعبين بأن المباراة لن تنتهي سوى عند وصولها غرفه الملابس.

وتابع أن الفريق قدم أداء جيد ولكن عقب الهدف تراخي اللاعبين كما هي طبيعه اللاعب المصري.

وأضاف أن الفريق لديه هدف وهو تقديم اداء جيد و التواجد في مركز يليق بفريق طلائع الجيش.

اما عن امكانيه رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق فأكد أن النادي لا يمانع رحيله في حال لم تتعارض مع مصلحة الفريق، مشددا أن النادي يسعى دائما للحفاظ على مصلحه اللاعبين ومستقبلهم.
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