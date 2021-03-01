تعليم الدقهلية: ٩٤٪؜ من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان إلكترونيا

تابع على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الاثنين عبر غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث أدى الطلاب إمتحان اللغة الأجنبية الأولى فى الفترة الاولى ومادة الجغرافيا فى الفترة الثانية طبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.





واكد "عبد الرؤوف "أن ٩٤٪؜من من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الإمتحان إلكترونيا وواجة عدد من الطلاب بعض المشكلات وتغلب عليها فريق التطوير على الفور .





واضاف مدير المديرية أن امتحانات النقل بمدارس المحافظة تسير بانتظام دون شكوى مؤكدا على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة مع التزامهم بتعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان مؤكدا على ارتداء الكمامات حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب .



جدير بالذكر انه ادى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الإنجليزيه فترة اولى ومادة الجغرافيا فترة ثانية وطلاب الصف الخامس الامتحان المجمع كما سيؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى غدا امتحان مادة الإحياء لشعبة العلميه والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية إلكترونيا وطلاب المنازل والدمج ورقيا وسيؤدى ١٢٧ الف٣٢٦طالب وطالبة بالصف السادس الإبتدائى الامتحان المجمع امام ١٣٥٢ لجنة امتحانية .







