محافظ أسوان: بدء مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بطريق كورنيش النيل والشوارع الداخلية مع نهوها بطريق السادات.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة بإجراء أكبر عملية جراحية لتجديد الشكبات والمحطات فقد تم البدء في مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى للصرف الصحى بطريق كورنيش النيل القديم بداية من مسجد النصر حتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر وبأقطار تتراوح ما بين 300 مللى إلى 400 مللى وبتكلفة 5 مليون جنيه .
ويهدف ذلك للقضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل ، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحى في الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش وهو الذى يأتي إستكمالًا لخطة إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى .
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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم نهو الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى في المسافة من المستشفى العسكرى وحتى محطة وقود الوطنية ، مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى بإعتمادات 44 مليون جنيه .
وكشف أشرف عطية بأن هناك نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى .
ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و 13 بالشلال كمرحلة أولى ، فيما سيتم العمل في محطات الكرور وكيما 9 ، وكيما 10 ، فضلًا عن إستكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية .
وأشار إسماعيل إلى أنه في نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية مثل شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل القضاء نهائيًا على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع .
وأضاف رفعت إسماعيل بأن المرحلة الثانية ستشمل أيضًا مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل .
ويهدف ذلك للقضاء على مشاكل الطفح نتيجة الكسورات بأهم محور حيوى داخل المدينة وهو طريق كورنيش النيل ، بالإضافة إلى ميدان مجدى يعقوب وهو الذى يتوازى مع تحسين منظومة الصرف الصحى في الشوارع الجانبية المطلة على الكورنيش وهو الذى يأتي إستكمالًا لخطة إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى .
وأقرأ أيضًا:
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم نهو الخط العمومى للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى في المسافة من المستشفى العسكرى وحتى محطة وقود الوطنية ، مع إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى بإعتمادات 44 مليون جنيه .
وكشف أشرف عطية بأن هناك نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى .
ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن خطة الإحلال والتجديد تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و 13 بالشلال كمرحلة أولى ، فيما سيتم العمل في محطات الكرور وكيما 9 ، وكيما 10 ، فضلًا عن إستكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية .
وأشار إسماعيل إلى أنه في نفس الوقت جارى إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية مثل شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل القضاء نهائيًا على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع .
وأضاف رفعت إسماعيل بأن المرحلة الثانية ستشمل أيضًا مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل .