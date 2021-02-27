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تعليم

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور

السبت 27/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول 2020 /2021 للطلاب بمختلف كليات جامعة أسوان اليوم، السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي لأول بالحرم الجامعي بصحاري والتي يؤديها 28 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهدا.

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وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول مسبقًا طبقًا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.

وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية  وتوفير المطهرات وادوات التعقيم داخل كل لجنة مع قياس درجة الحرارة للطلاب عند الدخول بمختلف الكليات والتواصل مع  لجان إدارة الأزمات مباشرة ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن ذلك يأتى ذلك حرصًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان ، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

كما أشار الدكتور أحمد غلاب إلي أن اللجان الطبية تقوم بعملها علي قدم وساق وفي حالة اشتباه أي إصابة طالب يتم عزله ونقله بسيارة الإسعاف المجهزة إلي العزل بالمستشفي الجامعي  ويسمح له دخول الامتحانات مرة اخري بعد تماثله للشفاء وتحسب له الدرجة كاملة وذلك طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات بالتيسير والرعاية الكاملة للطلاب .

ورافق الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كلا من الدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبية ووكلاء الكلية حيث ضمت جولة رئيس الجامعة اليوم لجان كلية العلوم وكلية الزراعة وكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري.

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة أسوان ..فيديو وصور
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