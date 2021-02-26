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محافظات

صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:13 م
صحة أسوان توقع الكشف
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا بسلوا ونجع هلال
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو، ونجع هلال التابع لمركز إدفو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2912 مواطنا ومواطنة. 

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  

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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"
صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 2912 مواطنا في "سلوا" و"نجع هلال"
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