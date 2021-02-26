تنفيذ 799 حكما وضبط 30 قضية تموينية و571 مخالفة مرورية في حملة بأسوان



شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (10) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية ، وكمية من البانجو تزن 1.8 كيلو جرام .





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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 799 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (165) حكم حبس جزئي، و( 32 ) حكم حبس مستأنف، و( 410 ) أحكام غرامات، و( 189 ) أحكام المخالفات .





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 12 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 571 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 دراجة نارية و 2 توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 125 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا ملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.ضبط الاسلحة النارية والمواد المخدرة.



