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تعليم

"تعليم أسوان" تحيل معلما للتحقيق بعد تجميعه الطلاب داخل مدرسة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:07 م
مدرية التربية والتعليم
مدرية التربية والتعليم بأسوان
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شاذلي عبد الفتاح
قررت مديرية التعليم بأسوان اليوم إحالة معلم بإدارة كوم أمبو التعليمية للتحقيق لقيامه بتجميع عدد من الطلاب داخل المدرسة ومخالفته قرار الوزارة الخاص بمنع تجمعات الطلاب داخل المدارس لأى أسباب.


وتهيب مديرية التربية والتعليم بجميع العاملين ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية منعًا للمساءلة القانونية.


ومن ناحيى اخرى قامت "تانيا أجيار فرنانديز" سفيرة دولة كوبا بالقاهرة اليوم الخميس بزيارة لمعبدي رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان.
 

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ويأتي ذلك فى جولة سياحية برفقة زوجها حيث تفقدت سفير كوبا، معبدى الملك رمسيس الثانى ونفارتارى بأبوسمبل، وأشادت بالحضارة المصرية القديمة، وعبرت عن عشقها للآثار المصرية، مؤكدةً أنها ستنقل تجربتها فى السفارة وللمواطنين فى دولة كوبا لدعوتهم إلى زيارة مصر.
  

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