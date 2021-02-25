ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:56 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021،.

ويأتي تنظيم تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


 وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ستعمل علي مراعاة معايير العدالة والرأفة تيسيرا على الطلاب خلال أداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول، نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد فى ظل أزمة كورونا العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة أسوان اليوم برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و مستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، والتى من المقرر لها ان تبدأ اعتبارا من السبت القادم 27 فبراير، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة العمل علي تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة للطلاب، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان.

واستعرض مجلس الجامعة أهم المشروعات الإنشائية التي تسير علي قدم وساق داخل الحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وكذلك كافة المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها والتى ستمثل نقله نوعية للمنظومة الطبية والصحية بجنوب الصعيد، ومنها ما تم افتتاحه من بينها وحدة الرعاية المركزية والتي تضم 10 أسرة لخدمة المرضي بأسوان، وإضافة 300 سرير جديد للمستشفي الجامعي، بعد إضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، والتى تتكون من 5 طوابق. بطاقة 150 سرير موزعه على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وكشف رئيس الجامعة الدكتور احمد غلاب، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، التي تتكون من مستشفى الاستقبال والطوارئ والتى تضم 4 طوابق، كما ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يتفقد معرض الكتاب ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. صور

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.. شاهد

نائب وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات القومية بجامعة أسوان.. شاهد

المستشفيات الجامعية تتخذ استراتيجية جديدة في التعامل وسط أزمة كورونا.. وتغيرات ببعض إداراتها .. والتعليم العالي: زيادة الحالات في الحدود الآمنة

صحة أسوان تطلق حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال .. شاهد

أحمد غلاب يكرم أمين جامعة أسوان لبلوغه سن التقاعد.. شاهد

ترشيحاتنا

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

شاهد.. الإمارات تعرض سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور

لغياب الزوج 6 أشهر بدون عذر.. قانون الأحوال الشخصية يعطى الزوجة حق طلب الطلاق

تصل لـ 5000 جنيه.. رسوم جديدة على شركات السياحة بمشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد