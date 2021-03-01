لأول مرة.. تشغيل موسيقى هادئة في لجان امتحانات آداب جامعة العريش

أدى طلاب كلية الآداب جامعة العريش في شمال سيناء، الامتحانات لليوم الثالث على التوالي في مقر كلية الآداب، وسط أصوات موسيقى هادئة لتوفير الراحة النفسية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، حيث أدى طلاب الكلية من مختلف الفرق الامتحانات في ظل أجواء من الراحة والاطمئنان والبُعد عن أي توتر أو خوف.





وأكد الدكتور سعيد لافى، رئيس الجامعة، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات عن طريق الكواشف الحرارية وتعقيم الأيدى بالمطهرات، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب المواطنين داخل المدرجات.







وحرص الدكتور محمد فؤاد، عميد كلية الآداب، على المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على سير العملية بشكل جيد دون أي عوائق وذلك برفقة وكيل الكلية، الدكتور عثمان محمد عثمان، وأمينة الكلية تغريد محمد صالح.





وقال إن نظام "البابل شيت" المطبق حديثًا على مستوى الجامعة، أفاد كثيرًا في الحد من ظاهرة الغش وعدم وجود براشيم، حيث مضت الأيام الثلاثة من الامتحانات من دون محاضر غش تُذكر، ونظام التصحيح الإلكتروني أيضًا أفاد كثيرا خاصة هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس.



وتابع أن الكلية حرصت على توفير كل السبل؛ كي تسير العملية الامتحانية بسلام دون أي عوائق أو مشاكل من شأنها تشتيت الطلاب، إضافة إلى تشغيل موسيقى هادئة خلال اليوم لإزالة الضغط النفسي لدي الطلاب من رهبة الامتحان.





ومن جانبه.. أكد الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بها، انتظام الامتحانات واتباع الإجراءات داخل لجان الامتحانات فى اليوم الثالث بالكلية، كما أنه تم تشكيل فريق للتعقيم والتطهير المستمر لكل لجان الإمتحانات مع التطهير اليومي طوال فتره الإمتحانات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الطلاب من أي خطر للإصابة.





وتم التشديد على ارتداء الكمامات قبل الدخول من بوابة الكلية، كما تم توفير شاشة العرض المتواجدة في الكلية التي تعرض بشكل مستمر معلومات عن الكلية تفيد الطلاب.





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