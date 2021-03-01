ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:57 م
الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
Advertisements
همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية لإحلال وتجديد بعض الوحدات التخصصية بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال ، الدكتور عمرو سرحان أستاذ طب الأطفال ، الدكتور  أحمد درويش نائب مدير المستشفى ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى للمشروع.

كما تضمنت الزيارة تفقد التجهيزات النهائية لإحلال وتجديد وحدة حديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي  بمستشفى الأطفال الجامعي.

ومن جانبه اكد رئيس الجامعة أن تنفيذ المشروع في اطار عمليات تطوير الوحدات التخصصية يأتى انطلاقا من رؤية واستراتيجية الدولة للاهتمام بقطاع الأطفال وحديثي الولادة والارتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة الجديدة، واستخدام تكنولوجيا من أحدث وأفضل التكنولوجيا  الطبية ، واستخدام أعلي معايير في العالم لسلامة الأطفال ومنع انتشار العدوي ،  وتطبيق أعلي معايير الجودة.
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور