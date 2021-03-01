رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأطفال

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية لإحلال وتجديد بعض الوحدات التخصصية بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال ، الدكتور عمرو سرحان أستاذ طب الأطفال ، الدكتور أحمد درويش نائب مدير المستشفى ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى للمشروع.
كما تضمنت الزيارة تفقد التجهيزات النهائية لإحلال وتجديد وحدة حديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأطفال الجامعي.
ومن جانبه اكد رئيس الجامعة أن تنفيذ المشروع في اطار عمليات تطوير الوحدات التخصصية يأتى انطلاقا من رؤية واستراتيجية الدولة للاهتمام بقطاع الأطفال وحديثي الولادة والارتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة الجديدة، واستخدام تكنولوجيا من أحدث وأفضل التكنولوجيا الطبية ، واستخدام أعلي معايير في العالم لسلامة الأطفال ومنع انتشار العدوي ، وتطبيق أعلي معايير الجودة.