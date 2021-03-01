أشرف عبد الباقي ينعى أحلام الجريتلي: ربنا يرحمها

نعى الفنان أشرف عبد الباقي ، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء امس عن عمر يناهز الـ 70 عاما



‬‏‪ونشر أشرف عبد الباقي عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحلة وعلق عليها قائلا: " البقاء لله ربنا يرحمها‏‪"





وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.



وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".







