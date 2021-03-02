اقتصاد الإمارات| ارتفاع الإنفاق على خدمات مؤشر أسعار المستهلك

شهد الانفاق الاستهلاكي على 5 مجموعات من الخدمات التي يتألف منها مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات زيادة خلال العام 2020 وفقا للإحصائيات التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء وأظهرت أيضا انخفاض الانفاق على 7 من الخدمات التي يتضمنها المؤشر .





قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن حصيلة حركة الانفاق أسفرت عن اغلاق الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الإمارات عند مستوى 106.78 نقطة خلال العام 2020 مقارنة مع 109.04 نقطة في العام 2019 وبذلك تبلغ نسبة التضخم في أسعار المستهلكين على المستوى السنوي 2.07 % .

















وشملت قائمة الخدمات التي شهدت زيادة في الانفاق خلال العام 2020 كلا من قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والاحذية والتعليم والمطاعم والفنادق .





وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض الانفاق على الخدمات المتعلقة بالسكن والمياه والكهرباء والغاز بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات الصحة والنقل والاتصالات والترويج والثقافة وسلع وخدمات أخرى .





يشار إلى أن الرقم القياسي للأسعار هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين فيما يُعرف سعر المستهلك بأنه السعر الذي يدفعه المستهلك الأسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة للاحتياجات الأسرية.