اقتصاد الإمارات.."دبي للمشاريع الناشئة" تصدر تقرير دبي للشركات الناشئة 2021

أصدرت "دبي للمشاريع الناشئة" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" ، تقرير دبي للشركات الناشئة 2021" يتضمن كافة المعلومات حول واقع ومنظومة ومزايا الشركات الناشئة في دبي.





ويقدم التقريرالمخصص للشركات العالمية الناشئة والمستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق الفرص التجارية المتاحة في الإمارة ، معطيات قيّمة ودقيقة حول اقتصاد الإمارات ودبي وبيئة الأعمال والمزايا التنافسية والإجراءات التنظيمية والإدارية وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بتأسيس الأعمال والمناطق الحرة وحاضنات الأعمال وبرامج الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل الوصول إلى التمويل ورأس المال الاستثماري بالإضافة إلى استعراض عددٍ من قصص النجاح لشركات محلية ناشئة.





ويتضمن التقرير كذلك نظرة عامة حول الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تم اعتمادها في الأعوام القليلة الماضية بهدف دعم النشاط التجاري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات الواعدة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك حزم التحفيز الاقتصادي ونظام الإقامة الذهبية الدائمة الخاص بالمستثمرين الأجانب وتأشيرة الإقامة لمدة خمسة أعوام لرواد الأعمال وبرنامج العمل الافتراضي والقرار المتعلق بمنح الجنسية الإماراتية لمجموعة مختارة من الأجانب.





كما يسلط التقرير الضوء على العديد من البرامج والموارد والخدمات ذات القيمة المضافة في دبي والتي تم تصميمها خصيصًا لدعم نمو الشركات الناشئة وتعريفها بالفرص التجارية الجديدة.. وتعد كل من دبي للمشاريع الناشئة ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" من بين أبرز الجهات الفاعلة على مستوى الإمارة فيما يخص دعم الشركات الناشئة.





وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن تقرير دبي للشركات الناشئة يشكل مصدرًا مهمًا وموثوقًا للشركات الناشئة وللمستثمرين في الأسواق الأخرى حيث أنه يوفر الكثير من المعلومات المهمة والعملية حول آليات عمل الشركات الناشئة التي تشهد نموًا سريعًا ومتواصلًا في دبي.





من جانبه أوضح الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون أن جميع المقومات التنافسية متوفرة لاستقطاب رواد الأعمال المبتكِرين وأصحاب المشاريع الناشئة إلى دبي وترسيخ موقعها الريادي كوجهة عالمية لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات وخاصة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي شهدت صعودًا مستمرًا تسارع بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد فرض جائحة كوفيد-19 أنماط عمل جديدة.





ويتضمن التقرير مقابلات حصرية مع عدد من الشخصيات الفاعلة في قطاع ريادة الأعمال بما في ذلك ناتاليا سيشيفا مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي وهانس كريستنسن نائب الرئيس في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال /ديتك/ وحسن حيدر الشريك الإداري في "مينا آت 500 ستارت أبس" وكوشال شاه الشريك المؤسس لشركة "دبي أنجل انفسترز" والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.





وأشار التقرير إلى أن دبي تعد من أفضل المدن عالميًا بالنسبة لرواد الأعمال لإنشاء الشركات ولا سيما في قطاع الاستيراد والتصدير كما تتبوأ المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الخدمات اللوجستية والتكاليف ومستوى الترابط بين الأسواق وتعمل حوالي 46% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بمجال تصدير السلع أو تقديم الخدمات العابرة للحدود.





وبين التقرير أن حكومة دبي تسعى لترسيخ حضور الإمارة ضمن الجهات الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة عبر إطلاق مبادرات تهدف لتعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة في المستقبل ومركزًا بارزًا للابتكار والتكنولوجيا.





يذكر أن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" يعد أكبر مركز لتكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة.



