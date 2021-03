من ستتزوج بعد ترامب؟.. كلمات الرئيس السابق عن زوجته ميلانيا تثير تكهنات حول طلاقهما

أخيرًا، يبدو أن هناك توقفًا كاملًا لمحتوى الشائعات الدائمة حول اغتراب الزوجين عن بعضهما البعض في أعقاب الأشهر القليلة الماضية الصعبة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي انتهت بمأساة حصار الكابيتول وإجراءات المساءلة، مع ذلك، انتهت بتبرئته.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن رؤية السيدة الأولي السابقة ميلانيا ترامب من أبرز الحاضرين في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC) في أورلاندو، بولاية فلوريدا، حيث ألقى دونالد ترامب خطابًا مطولًا خاطب فيه زملاءه الجمهوريين والمؤيدين، إلا أنه أشار إلى زوجته على أنها "السيدة الأولى في المستقبل''.

وسأل ترامب الحشد الصاخب: "هل تفتقدني بعد؟"، بينما كان يصعد على خشبة المسرح في تجمع أورلاندو، على بعد 200 ميل فقط من منزله ومنزل ميلانيا في منتجع ما لا جو، حيث من المتوقع أن تبقى السيدة الأولى السابقة بعد مغادرة واشنطن.

وتابع ترامب "في الواقع، كما تعلمون، فقدوا البيت الأبيض للتو، لكنه أحد هذه الأشياء، ولكن من يدري، قد أقرر حتى ضربهم للمرة الثالثة"، مشيرًا إلى مزاعمه السابقة حول تزوير الناخبين والانتخابات "المسروقة" حسب تعبيره.

ووفقًا لـ TMZ، أنهى ترامب خطابه بالقول: "بمساعدتك، سنستعيد بيتنا، سوف نفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيعود رئيس جمهوري منتصرًا إلى البيت الأبيض، وأتساءل من سيكون؟"

وأثارت تعليقات ترامب على الفور الحديد من الجدل، ليس فقط لأن التطلعات السياسية للرئيس الذي تعرض لعزل مزدوج ومستقبله أثارت مؤخرًا مناقشات ساخنة في وسائل الإعلام وخارجها.

فقد جاءت التعليقات بعد اجتماع الأحد، حيث ألقى ترامب أول خطاب رسمي له منذ تنصيب جو بايدن، وسط شائعات واسعة النطاق بأن الزوجين السابقين ترامب وميلانيا كانا يدرسان الطلاق وهو في السلطة بمجرد خروجهما من شارع بنسلفانيا.

وما أضاف الوقود مؤخرًا إلى الشائعات حول "كيمياء" الزوجين كان كتابًا صدر في يونيو بعنوان "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump'' ، والذي ادعى أن عارضة الأزياء السلوفينية السابقة بقيت في برج ترامب في نيويورك، بعد أشهر من تنصيب زوجها (بحجة رعاية ابنهما المراهق بارون) كوسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق أفضل لنفسها.





وبشكل منفصل، كانت ميلانيا تشعر بـ "مرارة وبرود" تجاه زوجها في أعقاب هجوم الكابيتول، الذي تم إلقاء اللوم فيه على الرئيس السابق، وما اعقبه من جلسات لمحاكمته اللاحقة التي شكلت نهاية فترة ولايته، وفقًا لتقرير CNN.





وكانت ميلانيا غائبة عن الانظار حتى منذ مغادرتها البيت الأبيض، على الرغم من أنها تعتزم مواصلة العمل في حملتها الاجتماعية الرائدة "كن أفضل" ، والتي تهدف إلى وقف التنمر عبر الإنترنت.