الفلبين تطلق أولى حملاتها للتلقيح ضد فيروس كورونا.. فيديو

طلاق الفلبين أولى حملاتها للتلقيح ضد فيروس كورونا، مع منح الأولوية للعاملين الصحي وعناصر الأمن والمسؤولين الحكوميين للحصول على اللقاح الصيني رغم المخاوف المحلية من فاعليته.





واعتبر كبار مساعدي الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذين كانوا ضمن مئات ممن حصلوا على اللقاح، التطعيم بمثابة واجب أخلاقي.





وبدأ طرح التطعيم في ست مستشفيات في مانيلا غداة تسلم الحكومة التي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب التأخر في شراء اللقاحات، 600 ألف لقاح صيني تبرعت به بكين لمانيلا.





وتمثل الجرعات التي تلقتها البلاد كمنحة جزء من اللقاحات التي تتفاوض عليها مانيلا مع سبعة مصنّعين، لكنّ من غير المتوقع أن يصل الجزء الأكبر من هذه اللقاحات قبل نهاية العام الجاري.





ولا يمثل نقص اللقاحات التحدي الوحيد بالبلاد، حيث لا تزال ثقة السكان باللقاحات في أدنى مستوياتها بعدما كانت الفلبين أول بلد يطرح لقاح دينغفاكسيا ضد حمى الضنك في 2016.