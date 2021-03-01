إصابة 5 أطفال في حادث سيارة بالشرقية

أصيب 5 أطفال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بدائرة مركز شرطة بلبيس وتم نقلهم الى مستشفي الزقازيق الجامعي وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.







فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد استقبال مستشفى بلبيس 5 أطفال أعمارهم بين 8 و10 أعوام، مصابين بكدمات وكسور وإصابات بالغة بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.





وتبين أن إصابتهم نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة بلبيس وتم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لخطورة إصابتهما، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



