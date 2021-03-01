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تعليم

رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:01 م
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إسلام خالد
أطلق أتحاد طلاب جامعة حلوان حملة توعية داخل جامعة حلوان تزامنا مع انطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسي الاول لتوعية زملائهم الطلاب بضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية الوقائية التى تطبقها الجامعة، وجاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بالتعاون مع إتحاد طلاب كلية الطب والتمريض.

وقال علي السيد رئيس إتحاد الطلاب بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن الهدف من هذه المبادرة هى التأكيد على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات.

وأكد "علي" أن مبادرة صحتك تهمنا تشمل العديد من المحاور التي بدأت من محورها الاول وهى توعية الطلاب أثناء فترة الامتحانات و الإشراف ومتابعة عمليات التطهير والتعقيم التى تحدث للجان الامتحانات والمدن الجامعية بالجامعة بالإضافة إلى النزول إلى الطلاب وحثهم على عدم التجمعات داخل حرم الجامعة حفاظ على صحتهم وصحة ذويهم والتأكيد عليهم من إرتداء الكمامة و الالتزام بالمسافة الأمانة وتطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بينهم.

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وأشار رئيس إتحاد الطلاب إلى أنهم يقومون أيضًا بتوعية الطلاب بطرق الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية تجنب الإصابة من الفيروس، وان اتحاد الطلاب يحاول بشتي والطرق مساعدة زملائهم وأصدقاء الطلاب وان هذا هو هداف الاتحاد الاول متمنيًا سلامة الجميع وانتهى ماراثون الامتحانات على خير بدون حدوث أى إصابات بفيروس كورونا.

وتلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حول تفعيل مبادرة "صحتك تهمنا"، والتي تهدف إلى التأكد من سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
رئيس اتحاد جامعة حلوان أطلقنا مبادرة "صحتك تهمنا" للتأكيد على سلامة الطلاب
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