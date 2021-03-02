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جامعة حلوان: فتح اللجان للطلاب قبل الامتحان بساعتين وإغلاق الكافتريات منعا للتزاحم.. وإجراءات احترازية ملزمة للطلاب حرصا على سلامتهم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
رئيس جامعة حلوان: فتح اللجان للطلاب قبل الامتحان بساعتين منعا للتزاحم
ماجد نجم: إغلاق الكافتريات منعا للتجمعات.. و6 إجراءات احترازية طوال فترة الامتحانات

وجهت جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التي يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي  حفاظا على سلامتهم من خطر انتشار وباء كورونا .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فتح بوابات الجامعة للطلاب قبل موعد الامتحان بساعتين لتقليل الزحام بوسائل المواصلات و امام البوابات و داخل الجامعة حرصا على اتباع الاجرائات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر كورونا . 


واضاف نجم انه قد تم تقسيم الطلاب على ثلاث فترات للامتحان  فترة صباحية من ال٩ صباحا و فترة ثناية تبدء من ١٢ ظهرا و فترة مسائية تبدء من الساعة ٣ عصرا ، لتقليل الكثافة داخل الجامعة . 


واشار الدكتور ماجد نجم أنه تم  غلق الكافتريات داخل الجامعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة فى الامتحانات  حتي لا يحدث تجمع أو زحام من الطلاب فى الجامعة وأن يؤدي الطلاب امتحاناتهم  ويغادروا مباشرة فى سلام متمنيا السلامة لجيمع الطلاب والعاملين بالجامعة وأن تمر الامتحانات بسلام وأمان على الجميع.


وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه على طلاب الجامعة ضرورة إحضار أدواتهم الشخصية وأنه يحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات بين الطلاب كما يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص له داخل اللجنة. 

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و نوه  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأنه حال ظهور أعراض كورونا كارتفاع فى درجة الحرارة أو غيرها من الأعراض على أي طالب أثناء تأدية الامتحانات فإن الجامعة ستقوم بفحص الطلاب من عيادات تم تجهيزها لفحصهم فورا للاطمئنان على سلامتهم.

وأوضح أنه سيتم فور الإبلاغ عن الاشتباه بالإصابة نقل الطالب لإحدى العيادات المجهزة عبر عربات إسعاف  مجهزة أمام لجان الامتحانات للتعامل مع الأمر.


كما اعلنت الجامعة بعض الاجرائات التى على الطلاب اتباعها خلال الامتحانات و هى   : 

-  الالتزام بالتواجد بمقر الامتحان قبل الموعد بساعتين. 

- على الطالب إحضار أدواته الشخصية من مطهرات ومعقمات ومياه حتى لا يحدث اختلاط. 

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال الامتحان وبالشوارع للوقاية.

- الالتزام بتعليمات أمن الجامعة ومراقبين اللجان.

- إبلاغ الأطباء المتواجدين على بوابات الجامعة وداخل مبانى الامتحانات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو ارتففاع بدرجة الحرارة. 

- إمضاء تعهد بالاعتذار عن الامتحان فى حال ثبوت ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بكورونا. 
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