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خالد أبو بكر: الرئيس السيسي يشعر بالناس.. والكرة في ملعب الحكومة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:11 م
خالد أبو بكر المحامي
خالد أبو بكر المحامي بالنقض
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عادل نصار
أشاد خالد أبو بكر المحامي بالنقض، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وأضاف أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يشعر بالناس وقرار الرئيس يعني الكثير، مضيفا أن الرئيس السيسي يعمل على تصليح أشياء متراكمة.

وتابع خالد أبو بكر المحامي بالنقض، أننا نختلف حبا في الوطن والاختلاف بموضوعية فقط، مستدركا أن المصريين جميعا استأمنوا الرئيس السيسي على البلد.

وأكمل المحامي بالنقض، أنه بعد قرار السيسي الكرة في ملعب الحكومة ومجلس النواب، موجها نصيحة للمواطنين عدم الذهاب للتسجيل غدا وانتظار الانتهاء من القانون الجديد خلال أيام.

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف موسى، "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه: "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
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