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برلمان

برلمانى: السيسي يثبت انحيازه للمواطنين.. وشكرا للرئيس على تأجيل قانون الشهر العقارى

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز للمواطنين ويتعامل بشفافية وحريص على الإنصات لنبض الشارع المصرى، مؤكدا أن تدخله اليوم بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى الجديد بادرة طيبة منه تعبر عن انحيازه الكامل للمواطنين ومحدودى الدخل.

وقال محسب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يوما تلو الآخر انحيازه للمواطنين ولا يتأخر فى اتخاذ أى قرار من شأنه التخفيف عنهم ومساعدتهم، لافتا إلى أن كثيرين طالبوا بإرجاء العمل بالقانون وها هو استجاب فورا لنبض المواطنين.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه كان قد تقدم بطلب لرئيس البرلمان لتأجيل تطبيق القانون وإعادة مناقشته موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بالقرار الرائع والمنحاز لكل فئات المجتمع خاصة محدودى الدخل.
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