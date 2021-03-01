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رد ضياء الدين داود على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:42 م
ضياء الدين داود
ضياء الدين داود
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إبراهيم القادري
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إننا أمام حراك برلماني جاد لمواجهة  بعض المعضلات والمشكلات مؤكدا أن التشريع ليس أمرا سهلا أو هينا ولا نريد أن نصدر لأنفسنا مشكلات أمام الرأي العام.

وأضاف ضياء الدين داوود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم "المذاع علي قناه  "TEN"، قرار الرئيس اليوم بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل يأتي لكون أنين الناس وصل لمسامع الجميع ووجد صدى واستجابة مؤكدا  أن السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخلت لطلب إرجاء التنفيذ وهذا يفتح المجال أمام أعضاء مجلس النواب للعمل بشكل متكامل على فض التشابكات بين الأحوزة العمرانية .

وأوضح ضياء الدين  ، الأحوزة العمرانية كانت مشكلة واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد مبلغ مقطوع للتسجيل لتشجيع المواطنين على التسجيل ولكن يجب أولًا تجهيز وتأهيل مكاتب الشهر العقاري للتيسير على المواطنين وأوضح أنه سيقوم بتنقيح مشروع القانون والتقدم به خلال أيام.
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