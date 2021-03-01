مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي

دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية التي كان آخرها اطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض وطائرات مسيرة من دون طيار (مفخخة) تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن _ بفضل الله _ من اعتراضها وتدميرها.





وقالت في بيانها، إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الرعناء التي تستهدف الأعيان المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة في تحد سافر واستهتار فاضح بالقانون الدولي وكل القيم والأعراف الدولية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكافة الإعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة من أطراف خارجية، وتجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.