ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:12 م
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
Advertisements
مصطفى الرماح
دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية التي كان آخرها اطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض وطائرات مسيرة من دون طيار (مفخخة) تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن  _ بفضل الله _ من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيانها، إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الرعناء التي تستهدف الأعيان المدنية وتهدد أمن واستقرار المنطقة في تحد سافر واستهتار فاضح بالقانون الدولي وكل القيم والأعراف الدولية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكافة الإعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة  من أطراف خارجية، وتجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزراء الداخلية العرب يدينون الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تستهدف السعودية

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

بطائرة مفخخة.. استهداف المنطقة الجنوبية السعودية من جديد

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين عمليات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

استهداف المنطقة الجنوبية السعودية بصاروخ باليستي ورد عاجل من قوات التحالف

ترشيحاتنا

تفاصيل علاج طفل مصري بـ34 مليون جنيه .. الأغلي في العالم

السعودية: ولي العهد قبل بشجاعة المسئولية الأخلاقية عن مقتل خاشقجي

كفاية طبطبة ودلع.. طارق يحيى يكشف كواليس تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة دجلة.. تفاصيل

عبدالله مشرف: اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

خالد الغندور: "كارثة" في تصريحات باتشيكو عقب تعادل الزمالك ودجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة