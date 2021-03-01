استفاد منها 15 ألف شخص.. مديرية الشباب بالإسكندرية تنفذ أنشطة خلال فبراير

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، وعلى مدار شهر فبراير عددا من الأنشطة والمبادرات في مختلف المجالات، سواء فنية أو ثقافية أو رياضية في إطار توجيهات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة التي تخدم المواطن السكندري.

فقد اختتمت المديرية دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، والتي توجه به مركز شباب الحرية.





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كما تم تنفيذ 10 مبادرات في مجالات مختلفة، من بينها مبادرة شبابيك التي تخدم المكفوفين حيث يقوم على رفع الوعي الأثري للمكفوفين، ومبادرة إحياء لعبة الراكيت على شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط، ومبادرة انت تقدر التي تهدف إلى مكافحة التحرش والعنف ضد المرآة، ومبادرة تعقيم مراكز الشباب التي تنفذ بمراكز الشباب من قبل متطوعي المديرية ونفذت في مراكز كرموز والسيوف والمطار والظاهرية ومبارك، ومبادرة فراشات الجمباز بهدف اكتشاف الموهوبين في لعبه الجمباز، واستفاد منها ما يقرب من ٧٠٠ مشارك.





كما تم تنفيذ مراكز تدريب الفتاة والمرأة والأيتام والرواد والمعاقين والكرة الطائرة، استفاد من مراكز التدريب ما يقرب من ٢٥٠ مشاركا، وكذلك تنفيذ مشروع ألف بنت ألف حلم الذي ينفذ بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وذلك لتنمية مهارات الفتيات في كره القدم الخماسية ويستفيد منها ٢٥ فتاة وتستمر التدريبات ٨ شهور.





كما تواصل تنفيذ مشروع منشطي الأحياء السكنية الذي أثنى عليه وزير الشباب والرياضة في زيارته المفاجئة للإسكندرية.





وشاركت طلائع مديرية الشباب والرياضة في المسابقة الفنية كنوز مصرية النسخة السابعة بإجمالي عدد ٣٠٠ طليع وطليعة في مجالات الموسيقى الوترية والكورال والمسرح والفن التعبيري.





كما نفذت المديرية ورش عمل لتعليم النحاس والخشب ضمن ورش انديه الفتاه والمرأة، و٨ مسابقات في العاب المضرب شارك فيها عدد ٦٠٠ من جميع الهيئات الشبابية والرياضية، و٩ أنشطة لخدمة الطلائع فنية ورياضية وثقافية شارك فيها ٨٠٠ شاب وفتاة، و٦ دورات تعليم مدني للنشء والشباب بالتعاون مع اليونيسف.





كما كرم محافظ الإسكندرية الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة لجهودها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال رقم ٢٧.