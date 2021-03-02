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تعليم

طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة إلكترونيا.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:24 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة  والمنطق".

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان  ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح  من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لأداء امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.

أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لأداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.
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