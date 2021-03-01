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رياضة

إنبي عقب الفوز على الاتحاد: حصد الـ 3 نقاط أهم من الاستحواذ

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:56 م
حلمي طولان من مباراة
حلمي طولان من مباراة الاهلي وانبي
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محمد رشاد
أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي، بفوز فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.


وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسكندرية، ليدخل إنبي منافسة المربع الذهبي ويرفع رصيده إلى 22 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي  صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة عن مصر للمقاصة ثالث الترتيب ولكن له مباراة زائدة.


وقال عبد الناصر محمد عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنا نستحق الثلاث نقاط أمام الاتحاد وحلمي طولان يتابعنا دقيقة بدقيقة وهو بخير وسيكون في الملعب خلال أسبوع".


وتابع: "أجرى مسحة طبية اليوم، ومن المقرر أن يجري مسحة أخرى بعد غد الأربعاء، النقطة 22 لها بريق خاص، وحظ أوفر لنادي الاتحاد بعد تقديم مباراة كبيرة وأداء راق".


واختتم تصريحاته: "طولان قال أنه لا يهمه الاستحواذ بل تحقيق الفوز، لأن المباراة كانت صعبة على الفريقين".

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