ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة من التنمية المحلية لمتابعة المشروعات فى مدينة سفاجا

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:29 م
لجنة من التنمية المحلية
لجنة من التنمية المحلية لمتابعة المشروعات فى مدينة سفاجا
Advertisements
إبراهيم جادالله
عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اجتماعا مع لجنة متابعة المشروعات من وزراة التنمية المحلية، بحضور المهندس هاني محمد عبدالوهاب، مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، و ايمن محفوظ ممثل إدارة التخطيط بالديوان العام.

وأوضحت رئيس المدينة، أن الزيارة تهدف الى متابعة مشروعات رصف الطرق المنفذة بخطة عام  ٢٠٢١ وحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها.

وأضافت المغربي، أن اللجنة حصرت جميع المواقف والساحات الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها، و اللجنة تسعي إلي إعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية كما أنها تسعي إلي حصر الأسواق العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى بأماكن حيوية، منوهة بأن تنفيذ الخطة يتطلب مراحل واتباع سياسية النفس الطويل عبر مراحل مدروسة، حيث أن الموضوع يتشابك مع أبعاد كثيرة اقتصاديا واجتماعيا، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعوامل المحفزة قبل البدء فى أى إجراء من شأنه تغيير أماكن أو تطوير تلك الأسواق أو المواقف. 

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على المعاينات الميدانية للمناطق المقترح تطويرها، وإعداد التصاميم التى يتم مناقشتها، للوصول لأفضل الحلول، برفقة مديري الإدارات المختصة " التخطيط والهندسة"  لمتابعة وتوفير كل التسهيلات لفريق العمل من لجنة المشروعات الريفية لإنجاز المهام بالشكل المطلوب.

اقرأ أيضا :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن خطة حضارية متكاملة.. محافظ بني سويف يبحث تطوير بعض الأسواق العشوائية

مدبولى: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وزير التنمية المحلية يعرض موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية وطرق زيادة مواردها

وزير التنمية المحلية للنواب: 90337 فدان أراض زراعية معتدى عليها.. تمت إزالة 36552 فدانا منها.. وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء

وزير التنمية المحلية: تشكيل لجنة لزيادة القيمة الإيجارية والتفاوض مع المستأجرين

وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى يغير حياة الريف المصرى

ترشيحاتنا

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

السعودية: ولي العهد قبل بشجاعة المسئولية الأخلاقية عن مقتل خاشقجي

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

عبدالله مشرف: اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي

ام جي ZS موديل 2021.. مواصفات وأسعار| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة