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رياضة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:46 م
احمد فتوح
احمد فتوح
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد الشناوي، الحكم الدولي، عن حقيقة وجود ركلة جزاء لصالح فريق وادي دجلة على نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.
 
وقال "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن محمد عادل حكم مباراة الزمالك ودجلة لم يخطأ عندما أشار باستمرار اللعب في لعبة ملامسة الكرة ليد أحمد فتوح لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء وعدم العودة للـ VAR أمر طبيعي. 

وأضاف الشناوي أن وادي دجلة لا يستحق ركلة جزاء والقرار صحيح، ولا يجب إثارة اللغط حول الحالات التحكيمية، حيث إن الحكم أدار المباراة بشكل مميز خلال الـ 90 دقيقة. 

وتابع "ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك صحيحة 100%، وهي تختلف تمامًا عن لعبة الزمالك بسبب ديناميكية حركة يد اللاعب الذي لامست الكرة يده داخل منطقة الجزاء".
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