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التضامن تكشف سبب دمج الأطفال مع كبار السن في دور الرعاية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:13 ص
وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
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حمزة شعيب
كشف حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في وزارة التضامن، سبب دمج الأطفال مع كبار السن في دور الرعاية، مؤكدا:" الفكرة  جاءت بعد الاطلاع على تجارب بعض الدول الأخرى، وجرى الاستناد إلى العلم في ذلك.

وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء dmc" ,والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" كبار السن يحبون رواية قصصهم، وتجاربهم للآخرين، ويحتاجون إلى من يستمع لهم، وهو ما يحدث تناغم بين الطرفين.

وأشار إلى أنهم بدأوا في تطبيق هذه التجربة، والأماكن المشتركة هي أماكن الأنشطة والمطاعم، لافتة إلى أن  هذه التجربة يمكن تعميمها ولكن يحتاجون إلى بيئة مكانية مناسبة
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