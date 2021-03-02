أخبار التوك شو: رئيس الشهر العقاري يكشف مزايا تسجيل العقارات.. ويؤكد: السيسي يقف في صف المواطن.. وقرار التأجيل أثلج صدورنا

_ جمال ياقوت رئيس الشهر العقاري :

























صرح جمال ياقوت رئيس الشهر العقاري بالعديد من التصريحات التي تهم المواطنين بخصوص تسجيل أملاكهم العقارية خلال مداخلات هاتفية في العديد من البرامج التلفزيونية نعرض لكم أهمها .





قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات في الشهر العقاري له جدوى اقتصادية واجتماعية؛ لتحديد حجم الثروة العقارية في مصر، وحفظ حقوق المواطن.





أضاف جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عدد المسجلين للوحدات السكنية انخفض بشكل كبير في الفترة الماضية .





أوضح جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري: إن الشهر العقاري يعمل تحت مظلة وزارة العدل، ووزير العدل سيبلغ بعقد حوار مجتمعي في المصلحة حول تعديلات قانونها.





وتابع جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقار بالشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري.





علق الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، قائلًا "الدولة اعتادت تدخل الرئيس في كل كبيرة وصغيرة لحل المشكلات".



